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Haberler İzmir Kalp çalışırken bypass yapıldı

Kalp çalışırken bypass yapıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde 78 yaşındaki Nurettin Açıl’a, kalbi durdurulmadan bypass ameliyatı gerçekleştirildi. Nurettin Açıl “Kendimi çok sağlıklı hissediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ
Kalp çalışırken bypass yapıldı

Nurettin Açıl gibi özellikli hastalar için bypass ameliyatının riskli olduğunu ve bu yüzden kalbin durdurulmadan bypass ameliyatının yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Koray Aykut, "Nurettin beyin özellikli bir durumu vardı. Karaciğer nakli olmuştu. Kardiyoloji konseyinde hastanın bypass olmasına karar verildi. Bu tür özellikli hastalarda, kalp akciğer pompasının zararlı etkenlerinden korunmak için kalbi durdurmadan ameliyatlar yapılabiliyor. Kendisinin kalbini hiç durdurmadan, bypass ameliyatını planladık" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI HİSEDİYORUM"

Kendisini sağlıklı hissettiğini söyleyen Nurettin Açıl da, "Şu an kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Karaciğer nakli olduğum için diğer hastalara göre daha riskli bir gruptaydım. Böbreklerimin ve karaciğerimin zarar görmemesi için kalbimi durdurmadan beni ameliyat ettiler. Koray bey ve ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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