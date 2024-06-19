Kalp çalışırken bypass yapıldı

Nurettin Açıl gibi özellikli hastalar için bypass ameliyatının riskli olduğunu ve bu yüzden kalbin durdurulmadan bypass ameliyatının yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Koray Aykut, "Nurettin beyin özellikli bir durumu vardı. Karaciğer nakli olmuştu. Kardiyoloji konseyinde hastanın bypass olmasına karar verildi. Bu tür özellikli hastalarda, kalp akciğer pompasının zararlı etkenlerinden korunmak için kalbi durdurmadan ameliyatlar yapılabiliyor. Kendisinin kalbini hiç durdurmadan, bypass ameliyatını planladık" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI HİSEDİYORUM"

Kendisini sağlıklı hissettiğini söyleyen Nurettin Açıl da, "Şu an kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Karaciğer nakli olduğum için diğer hastalara göre daha riskli bir gruptaydım. Böbreklerimin ve karaciğerimin zarar görmemesi için kalbimi durdurmadan beni ameliyat ettiler. Koray bey ve ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.