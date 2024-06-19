Motokuryelerin risk dolu yaşam savaşı

Motokuryelik mesleği, en tehlikeli meslekler grubuna girecek kadar çok fazla ölümle gündeme gelmeye başladı. Motokuryeler, mesleklerinin tehlikeli sınıfa girmesini istiyor. İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, "Sürekli ölüm haberleri geliyor. En iyi ihtimalle ağır yaralı olarak kurtuluyoruz. Şu an da ülkemiz terör örgütleri ile mücadele ediyor. İnanın biz motokuryeler, doğuda savaşan askerlerden daha fazla kayıp veriyoruz. Bizim mesleğimizin tehlikesi o derece çok büyük. Kayıtdışı çalışanları tespit etmekten önce bizim akaryakıt giderimize indirim yapsınlar. Önce bizi tehlike sınıfına eklesinler" dedi.