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Haberler İzmir Son dakika: İzmir ve Manisa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Son dakika: İzmir ve Manisa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Manisa'nın Soma ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
Son dakika: İzmir ve Manisa’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Karaburun'un Kuyucak mevkisinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevler müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle sürüyor.

MANİSA SOMA'DA DA ORMAN YANGINI

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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