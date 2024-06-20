Çeşme turistle doldu

İzmir Çeşme'de turist akını yaşandı. Bayram boyunca tatilcilerin rotası olan Çeşme, kapasitesinin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Kimileri otellerde yer bulamadığından geceyi araçlarında geçirirken, kimileri de otel fiyatlarını pahalı bulduğu için çadırlarda, plajlarda ve sokaklarda sabahladı. Yerli turistler ve sıcak havalarda serinlemek için ülkemize gelen yabancı ziyaretçiler, gündüz denizin keyfini çıkarırken, akşamları da eğlence mekanlarında ve konser alanlarında vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar otelleri pahalı bulunca araçlarında kalmayı tercih etti.

FOÇA DA TIKLIM TIKLIM

İzmir'in Foça ilçesinde de bayram tatiliyle beraber sezon hareketliliği başlarken, 9 günlük Kurban Bayramı tatili işletmecilerin yüzünü güldürdü. Foça plajları ise tatilcilerin akımına uğradı. Yeni Foça'da, iğne atsan yere düşmez dedirtecek şekilde yoğunluk oluştu.