Ciğerimiz yandı

Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren Ege Bölgesi'nde çeşitli yerlerde orman yangınları çıktı. Bayramın 1. gününde Türkiye genelinde 42 orman yangını yaşandı. Bu yangınlardan 4'ü İzmir, Çanakkale, Manisa ve Uşak'ta meydana geldi. Ege bölgesinde yaşanan yangınların Anız ve Piknikte mangal yakanların dikkatsizliği nedeniyle çıktığı belirlendi. Ege'nin diğer illerinde ormanlık alanlarda başlayan ufak çaplı yangınlar ise büyümeden hızlı bir şekilde yapılan müdahale ile söndürüldü.

575 HEKTAR KÜL OLDU

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan destek verildi. Eceabat ilçesine bağlı Kumköy yakınlarında, önceki gün saat 16.00 sıralarında, tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. Yangında 575 hektar kül oldu. Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, 57'nci Alay Conkbayırı Şehitliği ve Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Evlerini boşaltmak zorunda kalanlar Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edildi. Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı Sultan Yaylası mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

YANGININ SEBEBİ MANGAL

Manisa'daki yangının mangal sırasında çıktığı belirtildi. Büyüyen yangına, 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

UŞAK'TA MÜDAHALE

Uşak'ta arpa buğday ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

'ÜST RİSK GRUBUNDA'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'deki yangın bölgesinde söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yumaklı, "Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak'taki yangınlar üst risk grubunda. Çanakkale ilinin Eceabat ilçesinde uzun süre devam eden yangın söz konusu. Uşak'ta devam eden bir yangınımız var. Diğerlerinin hepsi kontrol altına alındı" dedi. İklim değişikliğinin son derece büyük etkilerini yaşadıklarının altını çizen Yumaklı, "Orman dışı alanlarda çıkan yangınların büyük bir çoğunluğunun aslında dikkatsizlik sebebiyle çıktığını da gözlemliyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek doğrudan ya da dolaylı hiç fark etmez, orman yangınına sebep olmanın çok ağır müeyyidelerinin olduğunu bütün vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum" diyerek uyarıda bulundu.

İZMİR'DE BİMEYKO SİTESİ BOŞALTILDI

İzmir'in Dikili ilçesinde yazlık siteye yakın otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle sitenin tahliye edildiği öğrenildi. Yangın gece saatlerinde ilçeye bağlı Çandarlı Mahallesi'nde bulunan Bimeyko Sitesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerinin yakınına sıçrayınca sitedeki vatandaşlar panik yaşadı. Öte yandan sitenin tedbir amacıyla tahliye edildiği de öğrenildi.