Belediye işçisinin acı sonu

İZMİR Menderes Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ali Yiğit, görevi esnasında hayatını kaybetti. İddiaya göre, çöp toplama işlemi yapan Yiğit, araca manevra yaptırmak için arka bölüme geçti. Araç manevra yaptığı esnada arkasında direk olduğunu fark etmeyen Yiğit, bu esnada direk ile aracın arasında sıkıştı. Sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelirken Ali Yiğit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ İLE KUZEN

EDİNİLEN bilgilere göre sürücü ile Ali Yiğit'in kuzen oldukları ve sürücünün gözaltına alındığı bildirildi. Olaylar ilgili soruşturma sürerken Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiçek, açıklamasında "Elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren mesai arkadaşımız Ali Yiğit ağabeyimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.