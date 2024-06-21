İzmir’deki yangın 20 saat sonra kontrol altına alındı

İzmir Bergama'nın Ilgındere Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kuvvetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz,8 su ikmal ve 6 dozer sevk edildi. Alevlerin ilerlediği Sarıcalar Mahallesi'ndeki bazı ev ve ağıllar tedbiren tahliye edildi. Söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü.

Alevler, bugün saat 10.00 itibariyle, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, çıkan yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirtip, ormanlarda ve yakınlarında ateş yakılmaması için uyarılarda bulundu.