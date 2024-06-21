Talep şehir merkezi dışına kayıyor! İzmir’de konut satışları düşerken kiralar arttı

İzmir'de 2024 yılı mayıs ayında, konut satışları yüzde 1,2 azalarak 5 bin 940 oldu. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, satışlardaki bu düşüşün deniz, kum ve güneşin bol olduğu İzmir gibi şehirlerde kira fiyatlarında tam tersine yüzde 20-30 oranında artışa neden olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılı mayıs ayında İzmir'de 6 bin 15 olan konut satışı 2024 yılı mayıs ayında yüzde 1,2 azalarak 5 bin 940 olurken kiralık evlere talep arttı. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, yaz aylarında her yıl olduğu gibi bu yıl da konut satışlarında düşüş yaşandığını kaydetti. Yaz aylarında konut satışları düşerken hem deniz, kum güneşin bol olduğu hem de gözde yer olan İzmir gibi şehirlerde kiralamalar tam tersi yüzde 20-30 oranında arttığını kaydeden Akgün, "Haziran aylarında bu artışlar başlar eylülde en son pik yapar, bitirir. Çünkü yaz aylarında evlenen, evini ya da kentsel dönüşüm nedeniyle evleri yıkılacağı için taşınmak durumda olanlar oluyor. Haziran'da ev kiralamaları yüzde 10-12 civarında artmış olabilir ama bu temmuz ayında yüzde 25 seviyesinin üzerinde artacaktır" dedi.

'KİRALIK DAİRE BULMAKTA ZORLUK ÇEKİLİYOR'

Kiralık daire bulmakta zorluk çekildiğine dikkati çeken Akgün, "Bu paralelde de kira fiyatları artıyor. Mayıs ayında 20 bin liraya kiralık olan dairenin haziran ve temmuza girerken 30 bin liraya kadar artacağını söyleyebilirim. Eylül ayına kadar, mayıs ayında 20 bin olan kiraların da 35- 40 bin lira olabilecek" diye konuştu.

İzmir'in bir cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Akgün, şöyle devam etti:

"İnsanlar İzmir'de yaşamak istiyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden iş imkanı ve tatil imkanı arayanlar ya da emekli olduktan sonra İzmir'de yaşamak isteyenler de var. Bu nedenle İzmir'e göç devam ediyor. İnsanlar İzmir'e geldikçe bu talebe göre de arzın olmaması yani kiralık konutu üretilmemesinden dolayı fiyatlar gittikçe artmaktadır. Barınmak için daire kiralamak zorunda kalanlar, tercihlerini merkezde ziyade merkez dışında İZBAN hattı ve ulaşımı kolay olan yerlere kaydırmaya başladı. Vatandaşlar işine yakın noktalarda yer bulmak yerine yarım saatte olsa 40 dakikada olsa Menemen'e ondan sonra Aliağa'ya taşınmaya başladı. Hatta artık Bergama'ya kadar uzanabilirler veya Selçuk'a kadar gidebilirler. İmkanları olan insanlar ise küçük bir arsa alıp üzerine Tiny House kondurabiliyor.