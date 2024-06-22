BELGEM büyüyecek eğitimin kalitesi artacak

İZMİR'DE Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, kaliteli ve ücretsiz eğitimi herkese ulaştırmak için, Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'ni (BELGEM) büyüteceklerini açıkladı. Hem kurs merkezlerine yenilerini ekleyeceklerini hem de eğitim kalitesini artırmak amacıyla fiziksel ihtiyaçları ve ekipman eksiklerini hızla tamamlayacaklarını ifade eden Başkan Eşki, "Kendi çocuklarımızı güvenle göndereceğimiz, en iyisi olduğuna inandığımız bir eğitimi Bornovalı gençlere ulaştırmak için tüm eğitim kadromuzla seferber olduk" dedi.