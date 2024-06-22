  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir BELGEM büyüyecek eğitimin kalitesi artacak

BELGEM büyüyecek eğitimin kalitesi artacak

HABER MERKEZİ
BELGEM büyüyecek eğitimin kalitesi artacak
İZMİR'DE Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, kaliteli ve ücretsiz eğitimi herkese ulaştırmak için, Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'ni (BELGEM) büyüteceklerini açıkladı. Hem kurs merkezlerine yenilerini ekleyeceklerini hem de eğitim kalitesini artırmak amacıyla fiziksel ihtiyaçları ve ekipman eksiklerini hızla tamamlayacaklarını ifade eden Başkan Eşki, "Kendi çocuklarımızı güvenle göndereceğimiz, en iyisi olduğuna inandığımız bir eğitimi Bornovalı gençlere ulaştırmak için tüm eğitim kadromuzla seferber olduk" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA