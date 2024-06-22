  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Buca’da yangına karşı kosa önlemi

Buca’da yangına karşı kosa önlemi

HABER MERKEZİ
Buca’da yangına karşı kosa önlemi
BUCA Belediyesi havaların ısınması ile birlikte ülke genelinde artan yangınlara karşı ilçede risk oluşturan alanlarda kosa çalışmalarına hız kazandırdı. Ekipler, mahallelerde bulunan boş araziler ve parklarda özenli bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, özellikle yerleşim yerlerine yakın olan ve yangın riski oluşturan yabani ve kuru otların hızla temizlenmesi için çalışma başlattıklarını belirterek "Aynı zamanda haşere üremesi ile çevre sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumların önüne geçmek için çalışmalarımızı özenle gerçekleştiriyoruz. Kısa süre içinde ilçemizde kosa yapılmamış alan bırakmayacağız" diye konuştu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA