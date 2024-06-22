İZDENİZ’in engelleri aşan seferleri başlıyor

İZDENİZ engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri için yaz mevsimi boyunca her hafta salı günü Mordoğan ve Foça'ya sefer düzenleyecek. 25 Haziran Salı günü başlayacak ücretsiz seferlere katılmak için önceden rezervasyon yaptırılması gerekiyor. İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün koordine edeceği yaz seferlerinde engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri için yaz ayları boyunca salı günleri, ücretsiz olarak Mordoğan ve Foça'ya gemi turu düzenlenecek. Salı günleri Konak'tan kalkacak gemi Karşıyaka İskelesi'ne uğrayıp Mordoğan'a, sonrasında ise Foça'ya varacak.