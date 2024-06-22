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Haberler İzmir Konak Belediyesi’nden afete teknolojik güvence

Konak Belediyesi’nden afete teknolojik güvence

HABER MERKEZİ
Konak Belediyesi’nden afete teknolojik güvence
KONAK Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından olası afet ve felaketlere karşı belediyenin tüm verilerini yedekli tutmak için ikinci bir sistem odasını içeren Afet Veri Kurtarma Merkezi oluşturuldu. Geçmişte Basmane'de karşılıklı iki hizmet binasında bulunan yedekli sistem, 2020 yılında yaşanan İzmir depreminin ardından binanın birinin yıkılmasıyla tek sisteme düşmüştü. Deprem, yangın gibi herhangi bir afet veya felaket durumunda Basmane'deki ana hizmet binasındaki veri depolama sisteminin zarar görmesi halinde Afet Veri Kurtarma Merkezi sayesinde belediyenin tüm verileri korunmuş olacak. Bu sayede bir sunucu kullanılamaz hale gelse bile diğer sunucudaki verilerin korunmasıyla, afet durumunda 24 saat içinde Konak Belediyesi veri sistemi online işlemler dahil olmak üzere yeniden kullanılabilir hale gelecek.
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