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Yapay zeka üretimli oyuncaklar sergilendi

HABER MERKEZİ
Yapay zeka üretimli oyuncaklar sergilendi
YAŞAR Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Deneysel Tasarım dersi kapsamında üretici yapay zekayı kullanarak fantastik evrenler ve o evrenlerde yaşayan karakterler tasarlayıp üç boyutlu baskıyla oyuncaklar üretti. Oyuncakların sunulduğu sergide, birbirinden renkli karakterler ilgi gördü. Yapay zeka desteğiyle geliştirilen hikayeler ve konseptler, yine yapay zeka desteğiyle ürün haline getirildi. Öğrenciler, her bir oyuncağın yapay zeka tarafından üretilen versiyonlarına dayalı CAD modelleri oluşturup oyuncakları 3D baskı ile üretti. Oyuncaklar, "Plastik Fanteziler: Yapay Zekâ Üretimli Tasarım Oyuncakları" adıyla Yaşar Üniversitesi'nde sergilendi.
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