İptal edilen TOKİ projesi Bayındır’ın kaybı oldu

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aytaç Baştuğ, Bayındır'da alt gelirliler için planlanan sosyal konut alanlarının mimarlar odasının şerhi ve CHP'li üyelerin ret oyuyla iptal edildiğini belirterek, "1 yıl içinde fikriniz ne oldu da değişti?" diye sordu. Aytaç Baştuğ, Bayındır'da TOKİ tarafından alt gelirliler için planlanan sosyal konut alanlarının önemine değindi.

DAHA ÖNCE KABUL EDİLDİ

İzmir Mimarlar Odası'nın şerhi ve CHP'li üyelerin ret oyuyla iptal edilen proje hakkında konuşan Baştuğ, "Fikrinizi değiştiren nedir? Aynı madde Tunç Soyer döneminde meclise geldiğinde CHP'li üyeler kabul yönünde oy kullanmıştı. "Büyükşehir'in son meclis toplantısında, Canlı mahallesinde bulunan eski orman deposunun olduğu alana TOKİ tarafından alt gelirli vatandaşlarımız için yapılması planlanan sosyal konut alanlarının da olduğu 1/5000 revizyon imar planı ne yazık ki mimarlar odasının şerhi ve CHP üyelerinin ret oylarıyla iptal edildi. Kaybeden ise Bayındırlı vatandaşlarımız oldu. Önceki meclis döneminde, tüm partilerin aynı plan için kabul oyu verdiği revizyon planın yeni dönemde komisyonlarda yeterince görüşülemeden ret edilmesini kamuoyunun takdirine bıraİzmir bırakıyorum" ifadelerini kullandı.