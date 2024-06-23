İzmir’de sağlıklı yaşam ve gençleşme merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma ve Alzheimer-Demans Hastaları Buluşma ve Dayanışma Merkezi, 55 yaş üstü bireylere yepyeni bir yaşamın kapılarını açıyor. Merkezin 14 ayrı kursunda çeşitli aktivitelere katılarak Alzheimer ve demanstan korunan vatandaşlar, hem hobi ediniyor hem de gençleşiyor. Merkez 14 ayrı kursu ile vatandaşların sağlıklı bir şekilde yaş almalarına imkan sağlayarak, çağın hastalıkları olan Alzheimer ve demansa karşı da adeta kalkan oluşturuyor. Resim, çini, spor, satranç, drama gibi birbirinden farklı alanlarda kurslara katılan üyeler, merkez sayesinde kendilerini 18 yaşında gibi hissettiklerini belirtiyor. Ayrıca merkez üyelerine sağlık, fiziksel aktivite ve beslenme ile ilk yardım eğitimleri de veriliyor. Alzheimer ve demans hastaları için de dikkat ölçme ve spor etkinlikleri, fiziksel aktiviteler, psiko motor çalışmaları, maket yapımı ve ahşap boyama gibi günlük programlar düzenleniyor. Öte yandan Alzheimer ve demanslı bireylere bakım veren aile üyesine de psikolojik destek uygulamaları yapılıyor.