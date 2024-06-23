İzmir’in 5 ilçesinde su kesintisi 23 Haziran Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU detaylı su kesintilerini duyurdu İşte 23 Haziran Pazar İzmir su kesintisi ayrıntıları....

İZMİR SU KESİNTİSİ 23 HAZİRAN PAZAR

BORNOVA EGEMENLİK, IŞIKLAR MAH

23.06.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GAZİEMİR ATATÜRK

23.06.2024 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK LEVENT, 26 AĞUSTOS, BOĞAZİÇİ, FERAHLI

23.06.2024 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK DUATEPE, KADİFEKALE, 1.KADRİYE, AZİZİYE, ALİ REİS, ALTAY, KUBİLAY

23.06.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLASIRA, YELALTI

23.06.2024 saat 10:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.