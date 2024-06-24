Çeşme toz toprak içinde

Çeşme'de geçen yaz sezonu yaşanan mağduriyet bu yıl da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kazı çalışmaları nedeniyle aylarca tozun toprağın içinde kalan ilçe halkı, şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU'nun bitmeyen çalışmalarının mağduru oldu.

ADETA MEYDAN MUHAREBESİ

Okulların kapanıp 9 günlük bayram tatiline girilmesi ve yazın gelmesiyle birlikte daha da kalabalıklaşan turistik ilçede kış döneminde kazılan ve halen daha asfaltlanmayan, kilit taşları döşenmeyen yollar, ilçe halkına, esnafa ve tatile gelen kişilere çileli günler yaşatıyor. Su isale hatlarının değiştirilmesi için bu yılın başında yolları kazılan Çeşme Dalyan Mahallesi, birkaç hafta içinde 3 kez daha kazıldıktan sonra yolların üzeri sadece toprakla örtüldü. O günden sonra da ne asfaltlama ne de kilit taş döşeme işlemlerinin hiçbiri yapılmadı.

Sokaklar ve caddeler tarlaya dönerken, yağmurlu günlerde çamur güreşi, kuru havalarda da meydan muharebelerinin adresi oldu. 5 aydır tozun toprağın içinde yaşayan vatandaşlar ve esnaf, pek çok yere dilekçe gönderip gerek yazılı gerekse de sözlü olarak şikayetçi olmasına rağmen, bir adım bile ilerleme gerçekleşmedi. Her gün arabaları, ev ve dükkanları tozun, kirin içinde kalan mahalle halkı, yolları sulayarak kendi çözümünü bulmaya çalıştı. Ancak bu çözümün bedeli de su faturalarına yansıdı. Dalyan'da 4202 Sokak olarak bilinen ama aslında çok işlek bir cadde olan yolun asfaltlama işlemleri de henüz birkaç gün önce yapılmaya başladı.

ELLERİNDE TAŞ KALMAMIŞ

Boyalık Mahallesi'ndeki 3200 sokakta da İZSU'nun kanalizasyon çalışmaları sebebiyle ocak ayında kazı yapıldıktan sonra hala yolun üzerine asfalt atılmadı. İddiaya göre sokak üzerinde bina yapımına devam eden bir inşaat firmasının çalışmaları mahkeme kararıyla durdurduğu ve bu sebeple sürecin uzadığı, yolun da eski haline getirilemediği belirtildi.

YAPILACAĞINI UNUTTULAR!

Toprakla örtülen sokağın toz kaldırmaması için de Dalyan Mahallesi'nde kazılan asfalt yolların molozları geçtiğimiz hafta arife günü buraya getirilip üzerine döküldü. Çalışmaları yapan yetkililerden alınan bir başka bilgi ise sokağı kapatmak için ellerinde yeterli döşeme taşlarının olmamasıydı. Bir sokak kazı işlemi, nasıl bu kadar plansızca ve amatörce yapılabiliyor bu da ayrı bir merak konusu. Hatta vatandaşların söylediğine göre yerel seçimlerden önce yapılan bu kazı işlemleri, belediye başkanlarının değişmesinden sonra unutuldu ve bölgeye gelen ekipler tarafından tesadüfen fark edildi. Koskoca sokağın unutulması anca Afrika'nın gelişmemiş ülkelerinde yaşanabilecek bir durumken, mahalle sakinlerine de "pes" dedirtti. Yılın 12 ayı ilçede yaşayanlar, yazlıkları olanlar, otellere tatile gelen yerli ve yabancı turistler, ilçe esnafı ve sokak hayvanları, her gün bu sağlıksız koşulların içinde yaşamak zorunda kalıyor.

HİZMET DEĞİL REZİLLİK!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından kış döneminde çoktan bitirilmesi gereken işlemler için büyükşehir ve Çeşme Belediyelerine, kaymakamlığa, CİMER'e defalarca dilekçe gönderip, telefonla arayan, 153 no'lu Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) hattına dertlerini anlatan binlerce kişi, bitmeyen çilelerden fazlasıyla gergin. Bu işlemlerin çoktan bitirilmiş olması gerektiğini belirten vatandaşlar, "Daha iyi bir Çeşme için elbette hizmetler yapılmalı ancak bu yapılanlar hizmet değil rezillik. Doğru düzgün bir tatil yapamaz olduk. Günlerimizi tozun içinde ve bozuk yollarda geçiriyoruz. Kapı, pencere açamaz olduk" siteminde bulundu.