Gaflet kurbanları

İZMİR'DE, bir otelde anneleri Gönül Uğraş (34) ve 2 kardeşiyle birlikte konaklamaya gelen Ege (14) ve Handan Uğraş (12), kaldıkları odada ölü bulundu. 4 çocuğuyla kaldığı otelden 2 çocuğunu yanına alıp, ayrılan anne Uğraş'ın ifadesi ortaya çıktı. Uğraş, ifadesinde, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Hastaneye tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" dedi. İfadesine başvurulmak üzere anne Gönül Uğraş'a ulaşılıp, emniyete götürüldü. Uğraş ifadesinde 2 çocuğuyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini, ardından da ağabeyinin evine döndüğünü söyledi.

OTEL GÖREVLİSİ FARK ETTİ

POLİS ekipleri olayın ardından çalışma başlattı. Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ailenin kaldığı odayı kontrol ettiğinde Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta buldu. Z.Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.