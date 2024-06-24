İzmir ve Manisa için yangın raporu

İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü, haziran ayında İzmir ve Manisa illerinde 45'i orman, 120'si kırsal yangın olmak üzere toplam 165 yangına müdahale edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada,"İzmir ve Manisa illerimizde 1-21 Haziran döneminde çıkan, 2023'te 9 orman yangını ve 18 kırsal yangını olmak üzere toplam 27 yangına müdahale etmiş iken; 2024'te 45 orman yangını ve 120 kırsal yangını olmak üzere toplam 165 yangına 7/24 hızlı ve etkin müdahale ederek özveriyle kontrol altına alan orman kahramanlarına teşekkür ederiz" denildi.