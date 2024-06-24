İzmir’de kruvaziyer bereketi! Binlerce yolcu geldi

İzmir Alsancak Limanı'nda kruvaziyer gemileri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mikanos'tan hareket eden Panama bayraklı 'MSC Divana' sabah saatlerinde Alsancak Limanı'na demirledi. Gemide, çoğunluğunu İtalyan, İspanyol, Fransız ve Güney Amerika ülkelerinden olmak üzere 4 bin 175 yolcu ve bin 324 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistlerin yüzde 70'inin Bergama ve Efes antik kentleri ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için tur otobüsleriyle limandan ayrıldığı, yüzde 30'unun da kent merkezini gezmek için taksilere bindiği görüldü. Geminin mayıs ayından bu yana 7'nci kez İzmir Alsancak Limanı'na yanaştığı belirtildi. Saat 17.00'de limandan ayrılacak olan 'MSC Divana'ya İzmir'den de 252 yolcu binecek. Geminin İzmir'den sonra Santorini, Napoli ve Roma'nın ardından Mikanos'a döneceği, yeni yolcularıyla 1 Temmuz'da yeniden İzmir Alsancak Limanı'na demir atacağı ifade edildi.

'MSC Divina' kruvaziyer gemisinin kasım ayına kadar Alsancak Limanı'na yolcu getireceği belirtildi.