Tatilciler akın etti: Bayramda Seferihisar’ın nüfusu 8’e katlandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi, Kurban Bayramı süresince ziyaretçi akınına uğradı. İlçenin 60 bin olan nüfusu yaklaşık 480 bine ulaştı.

Kurban Bayramı'nda, Ege kıyılarına özellikle başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden tatilci akın etti.

60 bin nüfusu olan 'Sakin Şehir' Seferihisar'da tatilci sayısıyla birlikte nüfus 8 katına ulaşarak yaklaşık 480 bine dayandı.

9 günlük tatilde binlerce aracın giriş yaptığı ilçede sahiller doldu. Halk plajlarında neredeyse adım atacak yer kalmadı.

Bayram tatilinde Çeşme'ye akın ettiler