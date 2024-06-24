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Haberler İzmir Tatilciler akın etti: Bayramda Seferihisar'ın nüfusu 8’e katlandı

Tatilciler akın etti: Bayramda Seferihisar'ın nüfusu 8’e katlandı

Kurban Bayramı'nda, Ege kıyılarına İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden tatilci akın etti. 60 bin nüfuslu 'Sakin Şehir' Seferihisar, 9 günlük tatilde tatilcilerle birlikte nüfusunu 8 kat artırarak 480 bine ulaştı. İlçeye 10 bin araç giriş yaptı, sahiller ve halk plajları tıka basa doldu.

DHA
Tatilciler akın etti: Bayramda Seferihisar’ın nüfusu 8’e katlandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi, Kurban Bayramı süresince ziyaretçi akınına uğradı. İlçenin 60 bin olan nüfusu yaklaşık 480 bine ulaştı.

Kurban Bayramı'nda, Ege kıyılarına özellikle başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden tatilci akın etti.

60 bin nüfusu olan 'Sakin Şehir' Seferihisar'da tatilci sayısıyla birlikte nüfus 8 katına ulaşarak yaklaşık 480 bine dayandı.

9 günlük tatilde binlerce aracın giriş yaptığı ilçede sahiller doldu. Halk plajlarında neredeyse adım atacak yer kalmadı.

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