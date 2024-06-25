AK Partili Kaya’dan ‘sanatoryum’ tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Karşıyaka'da yer alan ve geçmişte sanatoryum olarak kullanılan tesis üzerinden yüklendi. Kaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "3,5 yıl önce ortaya çıkıp, 'Burası atıl duruyor, bize verin, restore edip İzmir'e kazandıracağız' dediler. İstekleri hemen yerine getirildi, bahse konu yer, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir'e verildi. Büyük gürültüler kopartarak, deyim yerindeyse kenti ayağa kaldırarak, hamasi sözlerle süsledikleri beyanatlarıyla aldıkları yere çivi bile çakmadılar! Şaşırdık mı, asla! Her işleri böyle, her sözleri sahte! Aynı sanatoryum gibi, Karabağlar Yeşillik Caddesi'ni de istemiş, "battı çıktılar yapacağız, trafiği rahatlatacağız" demiştiniz. Orayı da alalı 5 yıl oldu, değil battı çıktı yapmak bir tane yaya geçidi bile yapamadınız! Sizi tanıyoruz, çok iyi biliyoruz. Ali gider Veli gelir, bu devranı böyle sürdürürsünüz. Amacınız İzmir'e hizmet etmek değil, günü kurtarır geçinir gidersiniz. Al birini, vur ötekine! Olan İzmir'e olur, vay bu kentin haline!"