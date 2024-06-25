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Haberler İzmir Eşini başından vurarak öldürmüştü! İzmir'deki korkunç cinayette kripto para detayı

Eşini başından vurarak öldürmüştü! İzmir'deki korkunç cinayette kripto para detayı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde evi terk eden eşini başından vurarak öldüren Rıdvan Kahraman'ın ifadesi ortaya çıktı. Kahraman, kripto para nedeniyle eşiyle tartıştığını ve tartışma sırasında eşini vurduğunu söyledi.

CEYHAN TORLAK
Eşini başından vurarak öldürmüştü! İzmir’deki korkunç cinayette kripto para detayı

İzmir'in Konak ilçesinde 21 Haziran saat 22.40 sıralarında meydana gelen olayda 32 yaşındaki Rıdvan Kahraman, evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman'ı (31) konuşmak için dışarı çağırdı. Rıdvan Kahraman, çıkan tartışmada eşi Fatma Kahraman'a 3 el ateş edip, kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TEKNİK TAKİP SONUCU DENİZLİ'DE YAKALANDI

Asayiş, İstihbarat ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan ortak çalışmalarda, Rıdvan Kahraman'ın teknik takip ve kamera çalışmaları sonucunda Antalya otobüsünde olduğu tespit edildi.

Kahraman, 03:00 sıralarında Denizli Otobüs Terminali'nde kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Kahraman çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SABAH, sosyal medya hesabından 'sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye' paylaşımı yapan Rıdvan Kahraman'ın ifadesine ulaştı. Rıdvan Kahraman ifadesinde, "Kredi çekip kripto para satın aldım. 150 bin lira kriptoda batırdım. Bundan dolayı eşimle tartışmıştım.Eşime krediyi kapattığımı ve borcumuzun kalmadığını söyledim. Ancak eşim hesabımı görünce yalan söylediğimi anladım. Yeniden tartıştık. Tartışma sırasında eşimi vurdum. Pişmanım" dedi.

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