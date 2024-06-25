İzmir limanlarında kruvaziyer bereketi

İZMİR Alsancak Limanı'nda kruvaziyer gemileri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mikanos'tan hareket eden Panama bayraklı 'MSC Divana' sabah saatlerinde Alsancak Limanı'na demirledi. Gemide, çoğunluğunu İtalyan, İspanyol, Fransız ve Güney Amerika ülkelerinden olmak üzere 4 bin 175 yolcu ve bin 324 personel bulunduğu belirtildi.

EFES'E BAYRAMDA TURİSTLER AKIN ETTİ

İZMİR'İN Selçuk ilçesinde, her yıl çok sayıda turistin gezdiği Efes Antik Kenti, Kurban Bayramı'nda da yoğun ilgi gördü. Efes Arkeoloji Müzesi verilerine göre antik kent 9 günlük bayram tatilinde 129 bin 987 yerli ve yabancı turisti ağırladı.