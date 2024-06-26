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Haberler İzmir İzmir'de fabrika yangını! Büyük hasar meydana geldi

İzmir'de fabrika yangını! Büyük hasar meydana geldi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde kamp ve plaj sandalyesi üreten bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede imalathane bölümüne sıçradı. Akçaköy Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İki itfaiye personeli dumandan etkilendi ancak ambulansla ayakta tedavi edildi.

AA
İzmir’de fabrika yangını! Büyük hasar meydana geldi

İzmir'in Menderes ilçesinde, kamp ve plaj sandalyesi üreten fabrikanın depo bölümünde çıkan, imalathaneye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akçaköy Mahallesi'ndeki fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü, bitişiğindeki imalathane bölümüne ve bir otomobile sıçradı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen iki itfaiye personeli, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle depo ve imalathane bölümünde hasar oluştu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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