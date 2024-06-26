‘Kadına şiddete karşı sokaklardayız, alanlardayız’

KADIN cinayetlerine 'dur' demek için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun çağrısı üzerine Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenlendi.

MÜCADELE ETMELİYİZ

KONAK Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kız kardeşlerim, biz artık sokaktayız. Biz, özellikle kadın belediye başkanları olarak kadın cinayetlerine, erkek şiddetine 'hayır' demek için, 'dur' demek için sokağa çıktık" sözleriyle başladığı konuşmasında kadınların özgür ve eşit bireyler olması gerektiğinin altını çizdi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da artık konuşmak değil ayağa kalkmak ve mücadele etmek zamanı olduğunu ifade ederek, "Şimdi ayağa kalkmak, mücadele etmek zorundayız" dedi. İzmir'de öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in annesi Kadriye Kaya, kızının fotoğrafıyla katıldığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Benim kızım sadece 15 yaşındaydı. Hayalleri vardı, şarkılar söylüyordu. Yaşamayı seviyordu, şarkılarla hayat buluyordu. Bir gün herkes benim sesimi duyacak, diyordu. Ama bu şekilde değil. O daha bir çocuk, yapan da çocuk. Lütfen erkek çocuklarınızı, kadınların üzerinde bir hak sahibi gibi büyütmeyelim."