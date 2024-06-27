İzmir’deki FETÖ operasyonu: 2’si eski öğretmen 4 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin Buca ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi 821 Sokak'taki apartman dairesinde saklandıkları belirlendi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2'si eski öğretmen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 1'i mahrem imam, 14'ü görevde 22 asker ve 1'i eski askeri öğrenci olmak üzere 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.