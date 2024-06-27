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Haberler İzmir Kendilerini polis veya savcı gibi tanıtıp vurgun yaptılar

Kendilerini polis veya savcı gibi tanıtıp vurgun yaptılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de kendilerini polis veya savcı gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran 4 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 1 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı belirlendi.

İHA
Kendilerini polis veya savcı gibi tanıtıp vurgun yaptılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Seferihisar ve Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar ilçesinde bir vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 1 milyon lira dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Konuyla ilgili yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu, mağdurun adresine araçla gelen 4 şüpheli tarafından olayın gerçekleştirildiği tespit edildi. Olaya karışan şüphelilerden 2'si yarım saat içerisinde Güzelbahçe ilçesinde, diğer şüpheliler ise ertesi gün kıskıvrak yakalandı. Konuyla ilgili gözaltına alınan T.Y., Y.G., A.A. ve U.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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