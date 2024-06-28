Bir fon vurgunu da İzmir’de patladı

İzmir'de yeni bir Seçil Erzan vakası gerçekleşti. İstanbul'da ünlü futbolcuların adının karıştığı 'fon davası'nın şoku henüz geçmemişken, İzmir'deki vakada da yine Denizbank'ın adı geçti. Bornova Şube Müdürü olan Hatice Özalp'in, Borsa İstanbul'un ünlü isimlerinden birisi olan C.O. adına fon kurduğu ve yüksek kar vaadiyle para topladığı ileri sürüldü.

MASAK HAREKETE GEÇTİ

Yüksek kar vaadiyle kurulan fon için para verenlerin arasında Karşıyaka Spor Kulübü'nün yöneticileri, futbolcuları ve iş dünyasından pek çok isim yer aldı. Kar getiren fon için para toplatıldığının öğrenilmesi üzerine İzmir Emniyeti soruşturma başlattı. MASAK'ın da dahil olduğu soruşturmadan edinilen ilk bilgilere göre 300 milyon TL civarında bir para toplandığı öğrenildi. Polis, bankada incelemeler yaparken şube geçici olarak kapatıldı. Soruşturma açıldığını öğrenen Bornova Denizbank Şube Müdürü Hatice Özalp tutuklanma korkusuyla evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Aynı zamanda Karşıyaka Basketbol Altyapı Başkanı ve ayrıca Karşıyaka Spor kulübü yöneticisi olan Hatice Özalp, daha sonra pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Özalp'in polis korumasında olduğu, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi. Özalp'ın topladığı parayı döviz bürosu sahibi S.Ç'ye verdiği belirlenindi. Polis S.Ç'yi de gözalına aldı. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıyan konunun ardından soruşturma derinleştirildi. Mağdur ve şikayetçi olan çok sayıda ismin ifadeleri alınmaya başlandı.

KULÜP BAŞKANI KONUŞTU

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, Hatice Özalp'in ortaya çıkan iddialarıyla ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. İddiaların doğruluk

payı olduğunu kaydeden Ergüllü, "Ana yönetimden ve futbolculardan maddi zarar gören yok. Yönetimin uzak kanadından etkilenen kişiler var. Açılan soruşturma sonrasında maddi zarar gören kişiler mevcut bankaya zararlarının karşılanması için talepte bulunacaklar" dedi.

Hatice Özalp'in mevcut görevinin devam edip etmeyeceği üzerine de konuşan Başkan Ergüllü, "Zaten 1 aydır yönetim kurulu toplantılarına gelmiyordu. Şu an suçluluğu kanıtlanmasa da Karşıyaka Spor Kulübü'nün ismine zarar verdiğini görüyoruz. En kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp kendisiyle ilgili görevden uzaklaştırma kararı alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından, Denizbank müfettişleri inceleme başlatırken, Hatice Özalp'in bankayla ilişiğinin kesildiği açıklandı.