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İzmir dahil 6 ilde organize suç örgütleri çökertildi: 3 elebaşı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 'Kuyu-6' operasyonlarında 3 elebaşı dahil 75 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

HABER MERKEZİ
İzmir dahil 6 ilde organize suç örgütleri çökertildi: 3 elebaşı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu-6' operasyonlarında 3 elebaşının içerisinde olduğu 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı

Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalarda 6 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Mersin'de Yüsri Altın'ın (Firari),

İstanbul'da Taha Kutay Karasoy'un (Yurt Dışı Firar)

Antalya'da Sami Cerit'in (Firari)

Aydın'da Çetin Gül'ün,

Kahramanmaraş'ta Mehmet Aşçı'nın,

İzmir'de Ercan Çelik'in elebaşılığını yaptığı Organize Suç Örgütlerine yönelik "KUYU-6" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 3 elebaşının da içerisinde olduğu 75 şüpheli yakalandı.

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