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Haberler İzmir İzmir’de FETÖ operasyonu

İzmir’de FETÖ operasyonu

HABER MERKEZİ
İzmir’de FETÖ operasyonu
İZMİR'İN Buca ilçesinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 2'si ihraç öğretmen 4 FETÖ şüphelisi yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 2'si ihraç öğreten 4 şüphelinin adresi tespit edildi. Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde saklandıkları belirlenen şüpheliler, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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