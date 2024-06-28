İzmir’de FETÖ operasyonu

İZMİR'İN Buca ilçesinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 2'si ihraç öğretmen 4 FETÖ şüphelisi yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 2'si ihraç öğreten 4 şüphelinin adresi tespit edildi. Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde saklandıkları belirlenen şüpheliler, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.