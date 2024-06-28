İzmir’de ’Işıkkent Çetesi’ne operasyon: 10 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Işıkkent Çetesi' olarak bilinen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı. 'Nitelikli yağma', 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Suç delillerini yok etme', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Suça azmettirme', 'Hırsızlık' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarını örgütlü olarak işledikleri belirlenen suç örgütü üyelerinin yakalanması için, önceki gün 13 ayrı adrese operasyon yapıldı.

Şüphelilere ait evlerdeki aramalarda tabanca, 2 av tüfeği, silahlara ait çok sayıda mühimmat, çok miktarda uyuşturucu içerikli ilaç, usulsüz yazılmış renkli ilaç reçeteleri ele geçirildi. Operasyonda, aralarında organize suç örgütü elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Ayrıca, operasyonda hakkında 29 ayrı suç kaydından 8 yıl kesinleşmiş cezası bulunan B.Ç. da yakalanıp İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi