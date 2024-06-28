İzmir’de yoğun bakım doktoruna çirkin saldırı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaklaşık 1 yıldır tedavi gören yatağa bağımlı bir hasta, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yoğun bakım biriminde görevli anestezi uzmanı Dr. Hüseyin Emrah Keskin ve Asistan Dr. Hazal Yaşar Çokyaman, ölüm haberini hasta yakınları ile paylaşmak istedi. Bu sırada hasta yakını Birkan Can A., Dr. Keskin'e saldırıp, suratına 4 yumruk attı. Asistan Dr. Çokyaman ise arbedede elinden yaralandı.

'BAYGINLIK GEÇİRDİM'

Bir diğer hasta yakını S.A. da olaya dahil oldu. Hastanenin güvenlik personeli araya girdi. Baygınlık geçiren Dr. Hüseyin Emrah Keskin ile Dr. Hazal Yaşar Çokyaman tedavi edilip, darp raporu aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sağlık çalışanlarını, darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle hasta yakınları B.C.A. ile S.A.'yı gözaltına aldı. İki şüphelinin polisteki İşlemlerinin sürdüğü belirtildi. Uzman Dr. Hüseyin Emrah Keskin (51) "Uzun süre yatmakta olan hastamızın ölümü gerçekleşti. Hasta yakınlarını çağırdık. Bilgilendirme esnasında bir hasta yakını uzaktan gelerek 4-5 kez yüzüme yumruk attı. O an baygınlık geçirdim. Acil Servis'e kaldırıldım. Başka bir hasta yakını oraya gelip benden şikayetimi geri çekmemi istedi. Vazgeçmeyeceğimi söyleyince ise 'Eve rahat gidebilecek misin. Sana gününü göstereceğim' diyerek tehdit etti. Bütün hastalara kendi hastamız gibi bakmamıza rağmen bu şekilde şiddet görmemiz bizleri meslekten soğutuyor" dedi.