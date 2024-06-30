İkinci Seçil Erzan’la ilgili yeni gelişme: Mal varlıklarına el konuldu

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzerinin, İzmir'de yaşandığı ortaya çıkmıştı. Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı Hatice Özalp, iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı. Polis, bankada incelemeler yaparken şube geçici olarak kapatıldı. Kendisini öldüreceğini söyleyen ve yemek yemeyen Banka Müdürü Hatice Özalp'in kendisine zarar verme ihtimali üzerine yatağının başında kadın polis beklediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Hastanenin Psikiyatri servisinde tedavisi süren Özalp ile ilgili doktorların değerlendirme sonucunun beklendiği, bunun neticesinde sorgusuna başlanacağı vurgulandı. Öte yandan, Hatice Özalp ile döviz bürosu sahibi S.Ç'nin tüm mal varlıklarına el konuldu. S.Ç.'nin ise ifadesinde "Bende para yok" dediği öğrenildi. Bankanın şube müdürü Hatice Özalp'in parayı kendisine hesap üzerinden gönderdiğini söyleyen S.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.