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İzmir'de kahreden görüntü! Yüzlerce hektar alan küle döndü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Selçuk ilçesinde dün çıkan orman yangınında yüzlerce hektar alan griye döndü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken yanan alanlar dron ile görüntülendi.

AA
İzmir’de kahreden görüntü! Yüzlerce hektar alan küle döndü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.

Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Dron ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.

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