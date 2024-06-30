Milletvekillerinden İZFAŞ’a atama tepkisi

CHP Afyonkarahisar Şuhut İlçe Başkanı olarak görev yapan Caner Peynirci, partideki görevinden önceki gün istifa ettiğini açıkladı. Peynirci'nin İZFAŞ, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. AŞ'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesi İzmir siyasetinde gündem oldu. AK Parti İzmir Milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan ve Mahmut Atilla Kaya duruma tepki gösterdi. İnan, yaptığı paylaşımda İzmir'de günlerdir belediyeden çıkartılan işçilerin yaptığı eylemlere dikkat çekti ve "Maşallah. Haftalardır İzmir'deki emekçiler çırpınıyorlar, haklarını arıyorlar. Onlara 'elimde değil' cevabını verip, kayırmacılık listelerine sırayla kaymaklı yerlere atamalar yapıyorlar" dedi. Kaya ise Peynirci'nin kurultay için imza atarken çekilen videosunu da paylaşarak, "Ali gider Veli gelir, kurdukları düzen asla değişmez, dedik. Al birini vur ötekine, yok birbirlerinden farkları, zihniyet aynı dedik. Görünen o ki, İzmir için kayıp bir beş yıl daha bizi bekliyor. İzmirliler hizmet beklerken, kentin kaynakları partizanlığa, parti içi çekişmelere harcanmaya devam edecek" dedi.