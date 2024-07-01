“Hizmet binasını yapın Basmane Çukuru’nu alın”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın TMSF'ye, Konak'ta depremin ardından yıkılan hizmet binasının yeniden inşası karşılığında Basmane Çukuru olarak bilinen parseldeki yüzde 30'luk hissesini önerdiği iddia edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) arasında Basmane'de 27 yıl önce inşaatına başlanan ancak açılan davalar nedeniyle temel seviyesinde öylece kalan Basmane çukuru için görüşmelerini sürdürüyor.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Bu görüşmeler sürerken Başkanı Cemil Tugay'dan sorunun çözümü için yeni bir öneri bulunduğu öne sürüldü. Bu çözümün ise hizmet binasının yeniden inşası için Basmane'deki alanın yüzde 30'luk hissesini önermek olduğu iddia edildi.Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer döneminde de sorunun çözümü için TMSF ile görüşmeler yapılmıştı. Ancak anlaşma yapılmamıştı. Ayrıca Büyükşehir'in 10 yıl vadeli olmak üzere buradaki tüm hisseyi 850 milyon liraya alması konusunda da mesafe kat edildiği belirtiliyordu. O opsiyon da gerçekleşmedi.