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Haberler İzmir İzmir'de DEAŞ operasyonu

İzmir'de DEAŞ operasyonu

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyondaki aramalarda dijital materyal ve yasak yayın niteliğindeki dokümanlar ele geçirildi.

AA
İzmir’de DEAŞ operasyonu

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içinde ideolojik eğitim aldıkları, tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 zanlıya yönelik çalışma başlattı.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerindeki aramalarda dijital materyal ve yasak yayın niteliğindeki dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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