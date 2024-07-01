İzmir’de DEAŞ operasyonu

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içinde ideolojik eğitim aldıkları, tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 zanlıya yönelik çalışma başlattı.
Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerindeki aramalarda dijital materyal ve yasak yayın niteliğindeki dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.