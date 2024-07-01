İzmir’de metro istasyonunda merdiven kazası! Ters yöne hareket etti 11 kişi yaralandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Metro'sunda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Üçyol Metro İstasyonu'nda ara kattan gişe seviyesine çıkışta bulunan yürüyen merdivenin arızalanarak ters yönde hareket ettiği belirtildi.

Kazada merdiveni kullanan 11 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üçyol Metro İstasyonu yürüyen merdivenlerinin servis ve bakımı, arızanın meydana gelmesinden bir gün önce 30 Haziran günü yapılmış, tutanaklara göre saat 17.00'de tamamlanmıştır. Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar, ayrıca eş zamanlı olarak hukuki inceleme başlatılmıştır."