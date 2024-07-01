Sanayi tüpü faciası: 5 ölü, 57 yaralı

Patlama, Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satışı yapılan iş yerinde dün saat 15.00 sıralarında oldu. Şiddetli patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina ile çevredeki 10 binada hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Durumu hafif olan yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, diğerleri ise gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 57 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Patlamanın olduğu bölgede semt pazarının kurulması sebebiyle yaralı sayısının fazla olduğu bildirildi. Öte yandan, patlamanın meydana geldiği binada arama-kurtarma köpekleriyle arama yapıldı.

"11 BİNADA HASAR VAR"

İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Şırdancı dükkanında yapılan tespitlere göre sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 57 yaralımız var. İçlerinde ağır olanlar var. Cadde üzerinde bulunan 11 binadan tüpün patladığı binada ciddi hasar var. Diğerlerinde cam kırıkları ve çerçevelerde zarar var. Tespitleri yaparak mağdurların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara başladık. Patlamanın olduğu iş yerinde herhangi bir tadilat yoktu. Faaliyette olan bir iş yeriydi. Hem Torbalı Devlet Hastanesi'ne hem de ilimizdeki diğer hastanelere yaralılarımız sevk edildi. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise, "Binada sağlı sollu her taraf boşaltıldı. Kolonlar zarar görmüş olabilir. Mühendislerimiz, fen işlerimiz ve zabıta amirlerimizle birlikte olay yerindeyiz. Mahalle halkına, evde bakım hizmetleri olarak destek veriyoruz" dedi.

"SANAYİ TÜPÜNDEN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "İzmir Torbalı'daki bir lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine, İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tunç, "İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi