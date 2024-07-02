Büyükşehir’den zam açıklaması: En çok bizi üzüyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grubu son günlerde tartışmalara neden su zammı ile ilgili açıklama yayımladı. Su zammı ile ilgili, "Elbette zam kararı almak en çok bizi üzüyor. Arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki sayısal veriler doğrultusunda en düşük oranlı artışları yapmaya, maliyet artışlarını faturalara minimum düzeyde yansıtmaya çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile suyun maliyetini düşürecek adımların hayata geçirilmesi yönünde adımlar atıldığı da vurgulandı.