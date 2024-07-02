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Haberler İzmir İzmir'de yolcu dolu vapur arızalandı! 80 yolcu böyle tahliye edildi

İzmir'de yolcu dolu vapur arızalandı! 80 yolcu böyle tahliye edildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün sabah saatlerinde dümen arızası yaşayan içinde 80 yolcu bulunan vapur Pasaport İskelesi'ne yanaşamadı. Arızalı vapur başka bir vapur yardımıyla iskeleye çekildi.

AA
İzmir’de yolcu dolu vapur arızalandı! 80 yolcu böyle tahliye edildi

İzmir'de dümen arızası nedeniyle kıyaya yanaşamayan vapur, başka bir vapur yardımıyla iskeleye çekildi. Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan saat 08.05'te Alsancak-Pasaport seferi için hareket eden "Mete 2" adlı vapur, Pasaport İskelesi önünde dümen arızası yaşadı, iskeleye yanaşamadı.

Vapurun yedeklenmesi için iskeleye seferde olmayan başka bir vapur yönlendirildi. Arızalı vapur yedeklenerek iskeleye çekildi. Vapurdaki 80 yolcu, yaklaşık 30 dakika sonra tahliye edildi.

Arıza nedeniyle Pasaport kalkışlı 08.30 vapur seferi de iptal edildi.

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