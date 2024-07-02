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Haberler İzmir Memurlardan soruşturmaya tepki: Gözdağı veriyor

Memurlardan soruşturmaya tepki: Gözdağı veriyor

HABER MERKEZİ
Memurlardan soruşturmaya tepki: Gözdağı veriyor
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'deki kamu emekçilerinin TİS krizi eylemleri devam ediyor. Kültürpark'ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 Nolu Hol önünde toplanan memurlar, hizmet birimlerinin olduğu 1 Nolu Hol önüne yürüyerek basın açıklaması düzenledi. Memurlar, yürüyüşe başlamadan önce Ayrancılar'da yaşanan sanayi tüpü patlaması sonucunda hayatımı kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Cemil Tugay, sendikal, anayasal haklarını kullanan emekçilere baskı yapmak, göz dağı vermek için soruşturma açmıştır. Sendikamız bu baskılara boyun eğmeyecektir ve kullandığı bu yöntemi tüm demokratik platformlarda dile getirecektir."
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