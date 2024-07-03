Büyükşehir’de gözler o görüşmede! Kriz çözülmezse cuma eylem var!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli kamu emekçileri ile bu işyerlerinde örgütlü Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir Şubesi büyükşehir arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan tıkanma üzerine başlayan eylemler sürüyor. Kültürpark'ta yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 Nolu Hol önünde toplanan memurlar, hizmet birimlerinin olduğu 1 Nolu Hol önüne yürüdü. Kamu emekçileri buradan da Kültürpark'ın Dokuz Eylül kapısına yürüdü. Kamu emekçileri eylem boyunca Başkan Tugay'a sosyal denge tazminatı taleplerini kabul etmeye çağırdı. Kamu emekçileri eyleme iş kıyafetleri ile katıldı.

KELEŞ: MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş basın açıklamasını gerçekleştirirken, "Tüm arkadaşlarımız üniformalarını giyerek burada size bir cevap verdi hep beraber. Günlerdir el konulan haklarımız için mücadele ediyoruz. Biliyorsunuz sözleşme görüşmesinde sosyal dengenin çekileceğini söylemelerinden sonra biz bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Ve o akşam yapılacak olan belediye meclisinde sesimizi duyurmak için belediye meclisine gittik. Bu şehrin ve seçilmiş belediye meclis üyelerine, yapılan bu haksızlığı anlatmak istedik. Ancak polis zoruyla bizi oradan çıkarmaya çalıştılar. Ve bize desteğe gelen işçi arkadaşlarımızdan bir tanesini bugün işine son verildiğini duyuyoruz. Emekçilerin haklarını kullandığı için işlerine son vermesini kınıyoruz. Emekçilere haklarını kullandığı için ne kadar baskı yapsanız, soruşturma açsanız, desteğe gelenleri işten atsanız da zulmünüze baskınıza belediye emekçileri boyun eğmeyecek. Atılan işçi arkadaşlarımız geri alınana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

'SDT YATMAZSA İŞ BIRAKACAĞIZ'

4 Temmuz günü CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek olan görüşme hakkında da bilgi veren Başkan Keleş, "Masada, öncelikle gasp edilen SDT'mizin geri kalanını yatırmalarını isteyeceğiz, sonra TİS masasını kurun diyeceğiz. Bunun dışında bir şey söylemeyeceğiz. Çözüm noktası İzmir. Biz her zaman diyalog yollarını açık tuttuk. Ama mücadelemizi görmezden gelirlerse buradan ilan ediyoruz cuma günü tüm gün iş bırakacağız" ifadelerini kullandı.