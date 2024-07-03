Ege’de mülki amirlerin görev yerleri değişti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 10'u İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda, 292'si ise Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak Taşra Teşkilatı'nda olmak üzere 302 Mülki İdare Amirinin görev yeri değiştirildi. Ege illerinde de değişiklikler oldu. İzmir'de Karabağlar, Kiraz, Beydağ, Dikili, Torbalı, Bayındır, Kınık kaymakamları başka yerlere atanırken Isparta Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Torbalı'ya; Sakarya Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, Dikili'ye; Batman Sason Kaymakamı Murat Mete, Bayındır'a; Van Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, Kınık'a getirildi. Kiraz ve Beydağ'a ise şimdilik yeni görevlendirme yapılmadı. İzmir Vali Yardımcılarından Hulusi Doğan, Balıkesir Vali Yardımcılığı'na, Barış Demirtaş ise Uşak Vali Yardımcılığı'na atanırken yerlerine henüz atama yapılmadı. Aydın'da 2 vali yardımcısı ve 3 kaymakamın görev yeri değiştirildi. Manisa'da ve Denizli'de ise, 4 kaymakamın yeni görev yerlerine atandı.