İzmir Bornova’da orman yangını 21 saatte kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 23 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolu ve Sabuncubeli tüneli tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin ulaştığı kırsal Beşyol ile Sarnıç mahalleleri boşaltıldı. Beşyol'da 3, Sarnıç'ta ise 4 ev zarar gördü. Bornova Belediyesi, orman yangınında evleri etkilenen vatandaşları öğrenci yurtlarına yerleştirirken, yaralı kurtarılan hayvanları ise Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye aldı. Ulaşıma kapanan İzmir-Manisa kara yolu ve Sabuncubeli Tüneli, saat 18.30 sıralarında tekrar ulaşıma açıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 15 hava aracıyla alevlere müdahale edildiğini, alanın dar olması nedeniyle daha fazla hava unsurunun kullanılamadığını söyledi. Havanın kararmasıyla alevlere hava müdahalesi sonlandırılırken, gece boyunca karadan müdahale devam etti.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

İkinci gününde yangına müdahale günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Öte yandan, yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

21 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bornova ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle, saat 11.30 itibarıyla 21 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan ve 7 evin hasar aldığı orman yangının oluşturduğu hasar drone ile havada görüntülenirken, alevler evinin bir kısmına ve bahçesine sıçrayan Kadim Tekin (59), "Arılarda bir sıkıntı yok ama ağaçlarımda ve evde zarar var. Ev ahşap olduğu için biraz hızlı tutuşmuş" dedi.

Yangın, dün saat 13.40 sıralarında Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir-Manisa kara yolunun hemen kenarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Beşyol ve Sarnıç Mahallesi'nin bulunduğu ormanlık alana sirayet etti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Alevlerin büyüme eğiliminde olduğu bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 9 helikopter ve 6 uçak sevk edildi. Bir yandan hava araçlarıyla müdahale edilen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazözün yanı sıra su tankerleri ile de müdahale edildi. Yangında 19 saat geride kalırken, alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Olay anında jandarma ise iki mahalledeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak güvenli bölgelere intikal ettirmişti.

OLUŞAN HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Beşyol Mahallesi'nde 3, Sarnıç Mahallesi'nde ise 4 evin hasar aldığı orman yangınının oluşturduğu hasar drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın bir kısmının tamamen siyah külle kaplandığı yer alıyor.

"ARILARDA BİR SIKINTI YOK AMA AĞAÇLARIMDA VE EVDE ZARAR VAR"

Öte yandan, yangında Sarnıç Mahallesi'nde bulunan evinin bir kısmı ve bahçesindeki çok sayıda ağacın zarar gördüğünü ifade eden ev sahibi Kadim Tekin (59), "Arılarda bir sıkıntı yok ama ağaçlarımda ve evde zarar var. Ev ahşap olduğu için biraz hızlı tutuşmuş. Onun sıkıntısı var. Anahtarı kapıda unuttuğumuz için itfaiyeci arkadaşlar bizim içeride olduğumuzu düşünmüşler. İçeriye su sıkarak girmişler ama içeride olmadığımızı görünce rahatlamışlar. Söndürme işlemini tamamlayıp gitmişler. Bu arılar artık burada olmaz. Çünkü arıların beslenme bölgesi burada bitti. İzin verirlerse başka bir yere götürmemiz lazım. Arılarda herhangi bir zayiat yok" dedi.