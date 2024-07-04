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İzmir'de kaçak silah imalathanesine baskını

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Polis ekipleri kaçak silah imalathanesine yaptığı operasyonda, 1 şüpheliyi yakarak gözaltına aldı.

İHA
İzmir’de kaçak silah imalathanesine baskını

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. isimli şahsın Çiğli ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi. Şüphelinin, ikametin bir kısmını kurusıkı ve arızalı tabancalar üzerinde tadilat yaparak çalışır hale getirmek üzere kurduğu silah imalat atölyesine çevirdiği tespit edildi.

Atölyede, 40 adet tabanca sürgüsü, 2 adet polimer tabanca gövdesi, 2 adet üzerinde namlu bulunan tabanca gövdesi, 38 adet tabanca pimi, 37 adet tabanca tetiği, 34 adet şarjör, 16 adet tabanca horozu, 40 adet tabanca şarjör gömleği, 7 adet icra yayı, 5 adet icra mili, 4 adet icra mili yatağı, 5 adet şarjör yatağı, 2 adet namlu açımında kullanılan kılavuz, 26 adet matkap ucu ve silah imalinde kullanılan çeşitli iş makineleri ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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