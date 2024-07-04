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İzmir'deki FETÖ operasyonunda 9 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 13 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında eski öğretmen ve askeri personelin de bulunduğu 9 kişi yakalandı.

AA
İzmir’deki FETÖ operasyonunda 9 kişi yakalandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, aranan ve yakalanmamak için hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen, aralarında eski öğretmen ve askeri personel, ByLock kullanıcısı ile örgüt evi yer temincisinin de olduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

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