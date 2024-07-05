Ege Üniversitesi, Avrupa sıralamasında yükseldi

HOLLANDA'NIN Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren CWTS Leiden Sıralama Sistemi "2024 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması" açıklandı. Ege Üniversitesi, sıralamada bir önceki yıla göre Avrupa'da 11 basamak yükselerek 190'ıncı, dünyada 624'üncü, Türkiye'de 5'inci ve Asya'da 261'inci sırada yer alma başarısı gösterdi. Alan bazlı değerlendirmede ise Ege Üniversitesi "Yaşam ve Yer Bilimleri" alanında Türkiye 1'incisi olurken dünyada 425'inci sırada yer aldı. Ege Üniversitesinin uluslararası arenada yükselişini sürdürdüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bizler için gurur kaynağı olan bu başarıda emeği olan mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.