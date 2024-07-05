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Haberler İzmir Faytonu kundakladılar, söndürmeye gelenlere pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 5 yaralı

Faytonu kundakladılar, söndürmeye gelenlere pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de iddiaya göre husumeti olan kişi veya kişiler, ateşe verilen faytonu söndürmek için toplanan kalabalığa pompalı tüfeklerle ateş açtı. Olayda 1 kadın hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

İHA
Faytonu kundakladılar, söndürmeye gelenlere pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de gece saatlerinde Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi 1671 Sokakta meydana gelen olaya iddiaya göre, husumetli oldukları ileri sürülen kişi veya kişilerce Fikriye Silistireli (38) ve ailesine ait fayton evlerinin yakınında park halindeyken kundaklandı. Yanan faytonu gören ve alevlere müdahale eden akrabaları ile Silistireli'ye bu esnada şüpheli veya şüphelilerce pompalı tüfekle yaylım ateşi açıldı. Silistireli ve 5 akrabası açılan ateş sonucu vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Silistireli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, Çevik Kuvvet ekipleri olay yerinde bekleme görevi yaparak çevre güvenliği sağlarken, yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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